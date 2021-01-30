Erzincan'da hava verilen traktör lastiği patladı, o anlar kamerada
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Erzincan'da hava verilen traktör lastiği patladı, o anlar kamerada

30.01.2021 10:20 | Son Güncelleme: 30.01.2021 10:24
Erzincan'da hava verilen traktör lastiği patladı, o anlar kamerada

ERZİNCAN'da tamir edilen lastik hava verildiği sırada patladı.

ERZİNCAN'da tamir edilen lastik hava verildiği sırada patladı. Patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı.

    Erzincan eski sanayi sitesinde bir lastikçide traktör lastiği tamir edildi. Tamirci ustası tarafından onarılan lastiğe kompresörle hava verilmesi sırasında patlama meydana geldi. Bir anda yerden yaklaşık 10 metre yükseğe fırlayan lastiğin düşerken bir kişi altında kalmakta son anda kaçarak kurtuldu. Lastik tamircisi önünde yaşanan patlama anı güvenlik kemaralarına an be an yansıdı. Lastiğin patlamasından sonra panikleyerek kaçanların yaşadıkları kameralar tarafından görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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