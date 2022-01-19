Hasta yakınları reçete tartışması nedeniyle doktoru darbetti - Haberler
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Hasta yakınları reçete tartışması nedeniyle doktoru darbetti

AA - Haberler | Güncel

Erzincan'ın Tercan ilçesinde, bir doktorun, istenen ilaçları reçeteye yazmaması nedeniyle çıkan tartışmada, hasta yakını tarafından darbedildiği öne sürüldü.

TERCAN, ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Tercan ilçesinde, bir doktorun, istenen ilaçları reçeteye yazmaması nedeniyle çıkan tartışmada, hasta yakını tarafından darbedildiği öne sürüldü.

İlçede bulunan 3 no'lu Aile Sağlığı Merkezi'ne, ilaç yazdırmak için aile hekimi Dr. Çağrı Eren'e gelen hasta ve oğlu, reçeteye istedikleri ilaçları yazdıramayınca tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından odasında darbedilen Eren'in yardımına koşan güvenlik görevlileri, olaya müdahale ederek hasta ve yakınlarını dışarı çıkarttı.

Olayın ardından doktor Eren, Tercan Devlet Hastanesinden darp raporu aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de doktorun şikayetçi olduğu zanlıyı gözaltına aldı. Şüphelinin, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Öte yandan, söz konusu olay, aile sağlığı merkezinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Türkiye Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Taner Balbay ise görevi başındaki aile hekiminin darbedilmesini şiddetle kınadıklarını belirtti.

Balbay, "Bizler sağlıkta şiddet sorunun çözümünü öncelikli gündem maddeleri arasında tutuyoruz. Sağlıkta şiddetin önlenmesi adına etkili bir çözüm üretilmesi, gerekli düzenlemelerin yürürlüğe konulması ve sağlıkta şiddet sorununun bir an önce çözüme kavuşturulması için mücadele etmeye, anayasal haklarımızı sonuna kadar kullanmaya kararlıyız." ifadesini kullandı.

Hasta yakınları reçete tartışması nedeniyle doktoru darbetti

Hasta yakınları reçete tartışması nedeniyle doktoru darbetti

Hasta yakınları reçete tartışması nedeniyle doktoru darbetti

AA - Son Dakika Haberleri

Erzincan, Tercan, İlaç, Güncel, Haber

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