Erzincan'da hasat dönemi
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Erzincan'da hasat dönemi

İhlas Haber Ajansı / Murat Aydemir - Haberler | Yerel

Erzincan'da hasat dönemimi Doğu Anadolu Bölgesinin sebze ve meyve ambarı konumunda bulunan Erzincan'da hasat dönemi başladı.

Erzincan'da hasat dönemimi

ERZİNCAN - Doğu Anadolu Bölgesinin sebze ve meyve ambarı konumunda bulunan Erzincan'da hasat dönemi başladı.

Erzincan'ın bereketli topraklarında üretilen kavun ve karpuzun hasadı başladı. Erzincan'da mayıs ayında toprakla buluşan karpuz fidelerinin verdiği karpuzların hasadı başladı. Doğu Anadolu Bölgesinin sebze ambarı konumunda bulunan Erzincan'da ekilen karpuzlar hasat edilmeye başlandı. Hasadın Eylül ayı sonuna kadar süreceği belirtilirken, Erzincan'da da yıllık karpuz üretimi ortalama 18 bin ton olarak gerçekleşiyor. Üretici şu anda karpuzu kilogramı 1,5 ile 2 liradan tarladan satışını gerçekleştiriyor. Bir karpuzun ortalama ağırlığı 5-15 kilogram arasında değişiyor. Yetiştirilen karpuzlar, başta Erzincan'daki marketler olmak üzere bölge illerine de satış için gönderiliyor.

Erzincan Valisi Mehmet Makas'ta merkeze bağlı Beşsaray ve Mahmutlu köylerinde hasat yapan üreticileri ziyaret etti.

Vali Makas, Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin ile birlikte Beşsaray köyünde 200 dönüm alanda üretim yapılan karpuz tarlasını ziyaret ederek üreticilere kolaylıklar diledi. Bol ve bereketli ürün hasat etmeleri temennisinde bulunan Vali Makas daha sonra Mahmutlu köyünde sebze ve meyve üretimi yapan vatandaşları tarlalarında ziyaret ederek, işlerinde kolaylıklar diledi.

Erzincan'da hasat dönemi
Erzincan'da hasat dönemi
Erzincan'da hasat dönemi
Erzincan'da hasat dönemi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Aydemir

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