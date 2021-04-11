Erzincan'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması
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Erzincan'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması

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Erzincan'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması

Sağlık Bakanlığınca açıklanan korona virüs haritasında kırmızı renkle 'Çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Erzincan'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında genel itibariyle sessizlik hakim olurken bazı vatandaşlar kurallara uyulmadığı kaydetti.

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Sağlık Bakanlığınca açıklanan korona virüs haritasında kırmızı renkle 'Çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Erzincan'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında genel itibariyle sessizlik hakim olurken bazı vatandaşlar kurallara uyulmadığı kaydetti. Market önünde görüşünü belirten vatandaş, "Ekmeğe diye gidiyoruz akşam evimize dönüyoruz" dedi.

Korona virüs (Covid-19) risk değerlendirme haritasında kırmızı renkle 'Çok yüksek riskli' iller arasında gösterilen Erzincan'da, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de sessizlik hakim oldu. Ana arter, cadde, sokak, park ve meydanların boş kaldığı kentte genelge kapsamı dışında bırakılan işletmelerin çalışanlarıyla, sağlık çalışanları haricinde diğer vatandaşların yasağa büyük oranda uyduğu görüldü.

Güvenlik güçleri de belirli alanlara kontrol noktaları kurdu. Kontrol noktalarında araçları durdurup sürücülerin belgelerini kontrol eden ekipler, belgeleri tam olanların tedbirlere uymaları konusunda uyardıktan sonra geçmelerine izin verdi.

"Ekmeğe diye gidiyoruz akşam evimize dönüyoruz"

Öte yandan kısıtlama hakkında bazı vatandaşlarda İHA mikrofonuna görüşlerini belirtti.

Torunu korona virüse yakalanan ve hastaneden dönen vatandaş, "Halkımızdan çok şikayetçiyim. Kuralara uymuyorlar ve bizleri evlere hapsettiriyorlar. Biz tüm gün evdeyiz. Dolayısıyla kilo alıyoruz, rahatsızlanıyoruz. Ben şu anda doktordan geliyorum. Kimse kurallara uymuyor. Koronalı evlere ziyarete geliniyor. Gelinir mi, olur mu? Benim şuanda torunum evde korona. Aynı apartmanda oturuyoruz. Ben 5 gündür torunumu görmüyorum." dedi.

Bir başka vatandaş ise, "Bu böyle giderse bitmez. Ekmeğe diye gidiyoruz akşam evimize dönüyoruz. Bu sıkıntıda böyle bitmez, millette perişan." ifadelerini kullandı.

Yaşlı bir vatandaşta devlet idarecilerine dualar ederek, "Devletimizin uygun gördüğü kanunlara uyacağız. Bu hastalıktan da Cenabı Allah bizleri kurtarır inşallah, yardım eder" dedi. - ERZİNCAN

Erzincan'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması
Erzincan'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması
Erzincan'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması
Erzincan'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması
Erzincan'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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