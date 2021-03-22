Hafta sonu Kovid-19 tedbirlerine uymayan 28 kişi ile 3 işletmeye para cezası kesildi
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Hafta sonu Kovid-19 tedbirlerine uymayan 28 kişi ile 3 işletmeye para cezası kesildi

22.03.2021 15:35 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:31

Erzincan'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, hafta sonu gerçekleştirilen denetimlerde tedbirlere uymayan 28 kişi ve 3 işletmeye para cezası kesildi.

Erzincan'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, hafta sonu gerçekleştirilen denetimlerde tedbirlere uymayan 28 kişi ve 3 işletmeye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde hafta sonu kent genelinde tedbirlere uymayanlara yönelik denetimlerini artırarak sürdürdü.

Ekipler, kentin giriş ve çıkış noktaları ile Ordu, Fevzipaşa, Halitpaşa, 13 Şubat caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere il genelindeki birçok alanda denetim yaptı.

Kontrollerde, saat 21.00'den sonra uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları anlaşılan 16, sosyal mesafe ve maske takma kuralına uymayan 12 kişi ile salgın kurallarını ihlal eden 3 işletmeye para cezası uygulandı.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, AA muhabirine, Kovid-19 vaka sayısındaki artış nedeniyle denetimleri artırdıklarını söyledi.

Kentte, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından bir dizi ek tedbirler alındığını hatırlatan Makas, "Alınan tedbirler tamamen vatandaşımızın sağlığına yönelik. Denetim ekiplerimiz sahada aktif şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Söz konusu salgınla mücadelede denetimlerin yanı sıra vatandaşların da gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekir. Ancak o zaman salgınla mücadelede başarılı oluruz. Ben özellikle vatandaşlarımızın kurallara hassasiyetle uymalarını istiyorum. Birlikte verilecek bu mücadelede salgının üstesinden geleceğimize inancım tam."

Makas, kurallara uymayan kişi ve işletmelere yönelik cezai işlem yapılacağını sözlerine ekledi.

İlde ekiplerin Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetimleri sürüyor.

Hafta sonu Kovid-19 tedbirlerine uymayan 28 kişi ile 3 işletmeye para cezası kesildi
Hafta sonu Kovid-19 tedbirlerine uymayan 28 kişi ile 3 işletmeye para cezası kesildi
Hafta sonu Kovid-19 tedbirlerine uymayan 28 kişi ile 3 işletmeye para cezası kesildi
Hafta sonu Kovid-19 tedbirlerine uymayan 28 kişi ile 3 işletmeye para cezası kesildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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