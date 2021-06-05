Erzincan'da hafif ticari araçta 4 göçmen yakalandı
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Erzincan'da hafif ticari araçta 4 göçmen yakalandı

Erzincan'da hafif ticari araçta 4 göçmen yakalandı
Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan'da hafif ticari araç içerisinde yurda yasa dışı yollarla giren 4 göçmen yakalandı.

Erzincan'da hafif ticari araç içerisinde yurda yasa dışı yollarla giren 4 göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında, H.B. idaresindeki hafif ticari aracı durdurdu.

Van'dan Ankara'ya gitmek üzere yola çıktığı belirlenen araçta, yasal olmayan yollarla yurda girdikleri anlaşılan 4 Afganistanlı bulundu.

Araştırmayı genişleten ekipler, yabancı uyrukluların bulunduğu aracın polise yakalanmaması için öncü olarak kullanılan aracı tespit etti.

Durdurulan araç içerisinde bulunan ve yurda kaçak girişleri organize ettikleri iddia edilen H.B. ve H.Ş. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.B. ile H.Ş, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kimlik tespiti için bir spor salonuna götürülen göçmenlerin işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Erzincan'da hafif ticari araçta 4 göçmen yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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