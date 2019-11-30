Erzincan'da hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu biri bebek 3 kişi yaralandı
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Erzincan'da hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu biri bebek 3 kişi yaralandı

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden biri bebek 3 kişi yaralandı.

30.11.2019 13:48 | Son Güncelleme: 30.11.2019 14:42
Erzincan'da hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu biri bebek 3 kişi yaralandı

'ın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden biri bebek 3 kişi yaralandı.

Hamza Toraman (25) yönetimindeki 24 EV 599 plakalı hafif ticari araç, Erzincan-Erzurum kara yolunun Sansa Deresi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Aynı aileden Yakup (28), Esra (28) ve Ömer Said Çukadar (1) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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