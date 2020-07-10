Erzincan'da hafif ticari araç istinat duvarına çarptı: 11 yaralı
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Erzincan'da hafif ticari araç istinat duvarına çarptı: 11 yaralı

Erzincan'da hafif ticari aracın yol kenarındaki istinat duvarına çarpması sonucu aynı aileden 8'i çocuk 11 kişi yaralandı.

Erzincan'da hafif ticari araç istinat duvarına çarptı: 11 yaralı
10.07.2020 10:13 | Son Güncelleme: 10.07.2020 11:14

Erzincan'da hafif ticari aracın yol kenarındaki istinat duvarına çarpması sonucu aynı aileden 8'i çocuk 11 kişi yaralandı.

İstanbul'dan Muş'a giden Şakir Küçükkaya (40) yönetimindeki 34 RC 0381 plakalı hafif ticari araç, Erzincan-Erzurum kara yolu Üzümlü ilçesi Sansa Deresi mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

Kazada sürücünün yanı sıra aynı aileden Seyran (88), Çiçek (32), Abdullah (4), Sümeyya (9), Semiha (9), Medine (7), Servet (11), Samet (6), Ramazan (11) ve Zeynep Küçükkaya (4) yaralandı.

Ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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