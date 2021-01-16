Hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı
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Hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı

16.01.2021 19:07 | Son Güncelleme: 16.01.2021 19:19

Erzincan'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Erzincan'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Cuma İnce'nin (54) kullandığı 25 AAU 993 plakalı hafif ticari araç, Erzincan-Sivas kara yolu Gümüşhane yol ayrımı yakınlarında yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile Elif (26 ), Aynur (53 ) ve Muhammet İnce (30) ile Nevin Düzyol (86) ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı
Hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı
Hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı
Hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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