Hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı

Erzincan'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Cuma İnce'nin (54) kullandığı 25 AAU 993 plakalı hafif ticari araç, Erzincan-Sivas kara yolu Gümüşhane yol ayrımı yakınlarında yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile Elif (26 ), Aynur (53 ) ve Muhammet İnce (30) ile Nevin Düzyol (86) ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı