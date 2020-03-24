Erzincan'da hafif sağanak yağış bekleniliyor Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Erzincan ve çevresi öğlen saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı geçecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu'nun genelinde hava parçalı ve çok bulutlu; Erzincan ve çevreleri ise öğlen saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Çığ uyarısı:

Bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta yetkililer olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA