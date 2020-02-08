Erzincan'da gümrük kaçağı 12 bin çift çorap ele geçirildi

08.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:41

Erzincan'da yabancı plakalı 3 araçta gümrük kaçağı 12 bin çift kadın çorabı ile 1420 paket sigara ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Ekiplerin, 3-6 Şubat'ta D-100 karayolundaki Mercan beldesi yol kontrol ve arama noktasında uygulama yaptığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Erzurum istikametinden gelen yabancı plakalı 3 araçta yapılan aramada toplam 1420 paket gümrük kaçağı bandrolsüz sigara ve 12 bin çift gümrük kaçağı kadın çorabı ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak malzemelerle ilgili olaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmıştır."

Kaynak: AA