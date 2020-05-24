Erzincan'da gülümseten sosyal mesafeli bayramlaşma ERZİNCAN'da Özdemir ailesinin koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeyi koruyarak bayramlaşması izleyenleri gülümsetti.

ERZİNCAN'da Özdemir ailesinin koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeyi koruyarak bayramlaşması izleyenleri gülümsetti. Baba Hikmet Özdemir, bir sopanın ucuna bağladığı eldivenle çocukları ile bayramlaşıp, maşa yardımı ile harçlığı dağıttı. Kent merkezinde oturan Özdemir ailesi, sosyal medyadan gördükleri bayramlaşma yöntemini kendi evlerinde uyguladı. 58 yaşındaki Hikmet Özdemir, oklavanın ucuna şişirerek bağladığı eldiveni sırasıyla aile üyelerine öptürdü, ardından metal maşa yardımı ile hazırladığı bayram harçlıklarını verdi. O anları cep telefonu ile kaydeden oğlu Bahattin Özdemir, bu görüntüleri sosyal medya da paylaşınca büyük ilgi gördü.

Kaynak: DHA