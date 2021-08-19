Erzincan'da gölete 100 bin adet yavru sazan bırakıldı
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Erzincan'da gölete 100 bin adet yavru sazan bırakıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

- Erzincan'da gölete 100 bin adet yavru sazan bırakıldı Erzincan'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde Refahiye yolu üzerindeki gölete 100 bin adet yavru sazan bırakıldı.

- Erzincan'da gölete 100 bin adet yavru sazan bırakıldı

ERZİNCAN - Erzincan'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde Refahiye yolu üzerindeki gölete 100 bin adet yavru sazan bırakıldı.

Keban'da Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü tarafından üretilen sazan yavruları, baraj, gölet ve göllere bırakılmak üzere Erzincan dahil 18 kente gönderildi. Erzincan'a ulaşan yavru sazanlar Refahiye yolu üzerindeki Kalkancı göletine bırakıldı.

100 bin yavru sazan balığını gölete bıraktıklarını ifade eden ekipler sportif avcılığın yaygınlaştırılmasının amaçlandığını kaydetti.

Erzincan'da gölete 100 bin adet yavru sazan bırakıldı
Erzincan'da gölete 100 bin adet yavru sazan bırakıldı
Erzincan'da gölete 100 bin adet yavru sazan bırakıldı
Erzincan'da gölete 100 bin adet yavru sazan bırakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Erzincan'da gölete 100 bin adet yavru sazan bırakıldı - Haberler
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