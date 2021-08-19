Erzincan'da gölete 100 bin adet yavru sazan bırakıldı

- Erzincan'da gölete 100 bin adet yavru sazan bırakıldı Erzincan'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde Refahiye yolu üzerindeki gölete 100 bin adet yavru sazan bırakıldı.