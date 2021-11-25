Erzincan'da göçmen kaçakçılığı ve sahte evrak operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da sahte evrak düzenlediği ve göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, para karşılığında sahte belge düzenleyerek göçmenlere geçici koruma kimliği, ikamet ve seyahat izni belgesi hazırladığı ileri sürülen şüphelileri takibe aldı.

Erzincan Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınlarında çalışmalarını sürdüren ekipler, takibe aldıkları Afganistan uyruklu Zainudidin T'yi gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada çok sayıda sahte seyahat izin belgesi ele geçirildi.

Zainudidin T'nin emniyetteki ifadesini değerlendiren ekipler, İnönü Mahallesi'ndeki Merkez Çarşısı'nda bulunan bir iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada çok sayıda sahte olduğu belirlenen geçici koruma kimliği, ikamet ve seyahat izni belgesi ele geçiren ekipler, Afganistan uyruklu Saddam T'yi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA / Kemal Özdemir - Son Dakika Haberleri

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