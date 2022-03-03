Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

AA, Kemal Özdemir - Güncel
 - Güncelleme:

Erzincan'da dün yakalanan 5 düzensiz göçmenin yurda girişini organize ettiği iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da dün yakalanan 5 düzensiz göçmenin yurda girişini organize ettiği iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerinin gözaltına aldığı D.S. ile A.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık sorgusu sonrası göçmen kaçakçılığı iddiasıyla çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında dün bir otomobilde yapılan aramada 5 düzensiz göçmen yakalanmış, organizatör olduğu iddia edilen 2 şüpheli ise gözaltına alınmıştı.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

AA / Kemal Özdemir - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, Göçmen, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title