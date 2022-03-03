Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da dün yakalanan 5 düzensiz göçmenin yurda girişini organize ettiği iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerinin gözaltına aldığı D.S. ile A.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık sorgusu sonrası göçmen kaçakçılığı iddiasıyla çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında dün bir otomobilde yapılan aramada 5 düzensiz göçmen yakalanmış, organizatör olduğu iddia edilen 2 şüpheli ise gözaltına alınmıştı.