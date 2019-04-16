Erzincan'da Gıda Zehirlenmesi Şüphesi
Erzincan'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 11 işçi tedavi altına alındı.
Erzincan'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 11 işçi tedavi altına alındı.
Erzincan Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir tekstil firmasında çalışan 11 işçi, fabrikada öğlen yedikleri yemekten sonra yüksek ateş, mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetleriyle 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 11 işçi tedavi altına alındı.
Hastanenin acil servisinde müdahale edilen işçiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Kaynak: AA