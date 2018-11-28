Erzincan'da Genç Çiftçilere Eğitim Verildi

Erzincan'da Genç Çiftçi Projesi" kapsamında Genç Çiftçi Projelerinden yararlanan genç çiftçilere eğitimi verildi.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Sabri Karsavul, teknik personeller ile projeden yararlanan genç çiftçiler katıldı.

İl Müdürü Şahin, eğitim öncesi yaptığı açılış konuşmasında tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi amacıyla üç yıldır uygulanan genç çiftçi projelerinden bahsetti.

İl Müdürü Şahin, konuşmasının devamında; "İlimizde 2016 yılında toplam 181 proje uygulanmış, proje kapsamında 5.430.000 TL hibe ödemesi gerçekleşmiştir. 2017 yılında 190 projeye 5.700.000 TL, 2018 yılında 197 projeye 5.910.000 TL ödeme yapılmıştır. Üç yıl içerisinde toplam 568 projeye 17.040 milyon TL ödeme gerçekleştirilmiştir" diyerek şöyle konuştu.

Eğitimlere katılan genç çiftçilere yararlandıkları projeler baz alınarak; Örtü Altında Sebze ve Meyve Yetiştiriciliği, Sera Mekanizasyonu, Meyve Yetiştiriciliği ile Hastalık ve Zararlı Mücadele, Sebze Yetiştiriciliği ile Hastalık ve Zararlılarla Mücadele, Tarla Bitkisi Yetiştiriciliği ve Hastalık ve Zararlı Mücadelesi, Yem Bitkileri Yetiştiriciliği, Süt İneklerinde Sağım Teknikleri, Buzağı Bakımı ve Beslemesi, Hayvan Hastalıkları ile Mücadele, Ahır Bakımı ve Hijyeni gibi konularda teknik personel tarafından eğitim verildi.

Eğitim bitiminde ise eğitime katılan genç çiftçilere katılmış oldukları eğitimler için katılım belgeleri verildi. - ERZİNCAN