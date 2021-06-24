Erzincan'da genç adamdan kız arkadaşına meydanda sürpriz evlilik teklifi
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Erzincan'da genç adamdan kız arkadaşına meydanda sürpriz evlilik teklifi

Erzincan'da genç adamdan kız arkadaşına meydanda sürpriz evlilik teklifi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Erzincan'da bir genç meydanda hazırladığı konseptle kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifinde bulundu.

Erzincan'da bir genç meydanda hazırladığı konseptle kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifinde bulundu.

Ömer Çakıcı isimli genç kız arkadaşına Dörtyol Cumhuriyet Meydanı'nda sürpriz evlilik teklifi yaptı. Ömer Çakıcı isimli genç, arkadaşları ile görüşerek kız arkadaşına sürpriz evlenme teklifi yapmak istediğini söyledi. Arkadaşlarıyla birlikte Erzincan'ın en işlek yerlerinden biri olan Dörtyol Cumhuriyet Meydanı'nda kız arkadaşı Kardelen Yıldırım'dan habersiz sürpriz evlilik teklifi organize etti. Tekliften bihaber olan Yıldırım büyük bir coşkuyla edilen teklifi kabul ederken, mutluluktan gözyaşlarına hakim olamadı.

Evlilik teklifinde bulunan Ömer Çakıcı, "Tüm arkadaşlarıma, aileme, burada bulunan tüm ekibe çok teşekkür ediyorum. Şuan çok mutluyuz. Bugün yanımızda olan herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu tür organizasyonların olması için bu pandeminin tamamen bitmesi lazım ki gençlerin biraz önü açılabilsin" dedi.

Mutluluktan ağlayan Kardelen Yıldırım ise, "Çok güzel bir sürprizdi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Beklemiyordum ama oldu" diye konuştu.

Genç çift, evlilik teklifinin ardından aile büyüklerinin elini öperek hayırlı olmasını dilediler. - ERZİNCAN

Erzincan'da genç adamdan kız arkadaşına meydanda sürpriz evlilik teklifi
Erzincan'da genç adamdan kız arkadaşına meydanda sürpriz evlilik teklifi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Erzincan'da genç adamdan kız arkadaşına meydanda sürpriz evlilik teklifi - Haberler Magazin
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