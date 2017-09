Erzincan'da Fuhuş Operasyonu

Erzincan'da düzenlenen fuhuş operasyonunda, 7 yabancı uyruklu kadın ile bu kadınları fuhşa zorladıkları öne sürülen 5'i yabancı uyruklu 10 kişi yakalandı.



Erzincan Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, kent merkezinde 8 ev ile bir otele eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, fuhşa zorlandıkları belirlenen Azerbaycan uyruklu 7 kadın yakalandı. Kadınları fuhşa zorladıkları iddia edilen 5'i yine Azerbaycan uyruklu olmak üzere 10 kişi de gözaltına alındı.



Operasyon kapsamında Azerbaycan uyruklu A.S, L.H, E.K, A.M, T.İ ile C.Ç, R.K, E.M, M.K ve C.A, "zorla fuhuş yaptırmak", "fuhşa aracılık etmek" ve "cinsel istismar" suçlarından adliyeye sevk edildi.



Bu arada sağlık kontrolünden geçirilen kadınlardan şüpheli T.İ'nin AIDS, L.H'nin ise Hepatit C taşıyıcısı olduğu belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 ay boyunca teknik takibe alınan şüphelilerden T.İ'nin, AIDS hastası olduğunu bilerek fuhuş yaptığı öne sürüldü.



Fuhşa zorlandıkları belirlenen Ç.T, S.A, Ç.H, K.M, S.A, E.K ve E.B'nin ise ifadeleri sonrası sağlık kontrollerinin ardından serbest bırakıldıkları öğrenildi.