Erzincan'da freni boşalan kamyonet devrildi: 4 yaralı
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, freni boşalınca kontrolden çıkıp devrilen kamyonetteki 4 kişi yaralandı.
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, freni boşalınca kontrolden çıkıp devrilen kamyonetteki 4 kişi yaralandı.
Sürücü Yusuf Hankaya (61) yönetimindeki 24 AP 655 plakalı kamyonet, Kureyşlisarıkaya köyü Şenlik mezrası yolunda, freninin boşalması sebebiyle kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada araçtaki sürücü ile Bülent Irmak, Meryem Hankaya ve Nursen Demirbaş yaralandı.
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.