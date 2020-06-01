Erzincan'da fiziksel mesafeli normalleşme başladı
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Erzincan'da fiziksel mesafeli normalleşme başladı

Erzincan'da korona virüsü tedbirleri kapsamında uzun bir süredir kapalı olan işletmelerin bugün açılması ile 'fiziksel mesafeli sosyal hayat dönemi' başladı.

Erzincan'da fiziksel mesafeli normalleşme başladı
01.06.2020 14:01 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:04

Erzincan'da korona virüsü tedbirleri kapsamında uzun bir süredir kapalı olan işletmelerin bugün açılması ile 'fiziksel mesafeli sosyal hayat dönemi' başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile korona virüsü tedbirleri kapsamında kapatılan çay ocağı, pastane ve lokantalar alınan kararla bugün itibarıyla yeniden açıldı. Belirlenen kurallar çerçevesinde çalışmalarına izin verilen işletmelerde sağlık ve hijyen tedbirleri dikkati çekti.

Korona virüsünün yayılımına fırsat vermeme adına işletmelerde yer alan masalar 1,5 metre aralarla yerleştirildi. Fazla olan masa ve sandalyeler kaldırıldı. Müşteriler arasında fiziksel mesafeye dikkat edilmesi sağlandı.

Çay ocakları ve lokanta sorumluları işletmeye gelen müşterilere kapıda dezenfektan ikramı yaparak hijyeni sağlamaya çalıştıklarını anlattı. Maskesiz müşteri almadıklarını da ekleyen sorumlular maskenin indirilmesine yalnızca çay içerken ve yemek yerken izin verildiğini diğer hallerde müşterinin maske takması konusunda uyardıklarını dile getirdi. Kendilerinin de sık sık ellerini dezenfekte ettiklerini ekleyerek müşterinin dokunduğu her şeyin kullanımdan sonra dezenfekteli deterjanlarla temizlendiğini belirttiler.

Uzun zamandır sokaklarda görülmeyen seyyar simitçiler de bugün itibariyle mesaiye başladı. Alınan tedbirler kapsamında simitçiler de ürünlerini cam mekanda koruma altına aldılar ve açıkta satış yapmadılar. Maske ve eldiven kullanan simitçiler tek kullanımlık poşetler ve maşa ile ürünlerini el değmeden müşteriye ulaştırdılar.

Normalleşme adımlarını olumlu karşıladıklarına değinen esnaf tedbirin de elden bırakılmaması için olağanca gayretle çalıştıklarını söylediler. Zorlu bir süreçten geçildiğine de değinen esnaf, fiyatlarda bir değişiklik yapmadıklarını da dile getirdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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