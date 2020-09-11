Erzincan'da fırtına çatıları uçurdu, ağaç dalları araçların üzerine düştü
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Erzincan'da fırtına çatıları uçurdu, ağaç dalları araçların üzerine düştü

Erzincan'da etkili olan şiddetli fırtınada, binaların çatısı uçtu, kırılan ağaç dalları araçlara zarar verdi.

Erzincan'da fırtına çatıları uçurdu, ağaç dalları araçların üzerine düştü
11.09.2020 18:31 | Son Güncelleme: 11.09.2020 18:56

Erzincan'da etkili olan şiddetli fırtınada, binaların çatısı uçtu, kırılan ağaç dalları araçlara zarar verdi.

Kentte öğleden sonra etkisini sürdüren rüzgar, zaman zaman saatte 65 kilometre hıza ulaşarak fırtına şeklinde esti.

Fırtınada, kırılan ağaç dalları Bahçesaray ve Halit Paşa Caddesi'nde bulunan park halindeki bazı araçların üzerine düştü.

Devrilen ağaç dalları nedeniyle trafiğe kapatılan söz konusu cadde ve bulvar, belediye ekiplerince dalların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Rüzgar nedeniyle Kavakyolu Mahallesi'ndeki 2. Etap TOKİ Konutları ile çevredeki bazı binaların çatısı uçtu.

Çatılardan düşen malzemelerin bazıları evlerin camını kırdı, bina duvarlarına saplandı, çatılardan uçan sac ve ağaç parçalarından bir kısım ise TOKİ Konutlarındaki çocuk oyun alanlarına düştü.

Şans eseri kimsenin bulunmadığı parkta herhangi bir can kaybı meydana gelmedi.

İtfaiye ekipleri hasar gören çatılarda tedbir alırken, sokaklara düşen malzemeleri de temizledi.

Kaynak: AA

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