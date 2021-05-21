Erzincan'da FETÖ üyesi olmaktan hükümlü 2 eski polis memuru yakalandı
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Erzincan'da FETÖ üyesi olmaktan hükümlü 2 eski polis memuru yakalandı

Erzincan'da FETÖ üyesi olmaktan hükümlü 2 eski polis memuru yakalandı
Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 eski polis memuru yakalandı.

Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 eski polis memuru yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri bir süre önce FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesi amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda, her ikisinin de "Terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan ve örgütün gizli haberleşme sistemi "ByLock" kullanıcısı olan eski polis memurları M.B ile Z.T. gözaltına alındı.

Meslekten ihraç edilen M.B. ile Z.T. adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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