Erzincan'da FETÖ şüphelisi 3 kadın gözaltına alındı
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Erzincan'da FETÖ şüphelisi 3 kadın gözaltına alındı

Erzincan'da polis ekiplerince bugün düzenlenen operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "adliye mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda, 3 kadın şüpheli gözaltına alındı.

05.03.2020 16:03 | Son Güncelleme: 05.03.2020 16:03
Erzincan'da FETÖ şüphelisi 3 kadın gözaltına alındı

'da polis ekiplerince bugün düzenlenen operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "adliye mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda, 3 kadın şüpheli gözaltına alındı.


Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonda, 3 kadın yakalandı.


FETÖ'nün "adliye mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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