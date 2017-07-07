Erzincan'da Fetö/pdy Operasyonu

Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 17 zanlı gözaltına alındı.



Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.



Bu çerçevede kent merkezinde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'un kullanıcılarının da aralarında bulunduğu 17 kişiyi gözaltına aldı.



Zanlılar, sağlık kontrolü sonrası emniyete götürüldü.