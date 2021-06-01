Erzincan'da FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı
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Erzincan'da FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı

Erzincan'da FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne merkezli 13 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, meslekten ihraç edilen polis ve memur olan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalanan 2 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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