Erzincan'da Feci Kaza: 4 Ölü

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde virajı alamayan bir otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Kaza, Kemaliye ilçesi Başbağlar köyü yakınlarında meydana geldi. Henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, hızlı girdiği virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Kazada, 4 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Olay yerine ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Çemişgezek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.



(İHA)