Erzincan'da Ezanı Güzel Okuma yarışması yapıldı

2021 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl personel arasında düzenlenen Ezanı Güzel Okuma yarışması Erzincan Müftülük Mescidinde yapıldı.