Erzincan'da Ezanı Güzel Okuma yarışması yapıldı
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Erzincan'da Ezanı Güzel Okuma yarışması yapıldı

Erzincan'da Ezanı Güzel Okuma yarışması yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

2021 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl personel arasında düzenlenen Ezanı Güzel Okuma yarışması Erzincan Müftülük Mescidinde yapıldı.

2021 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl personel arasında düzenlenen Ezanı Güzel Okuma yarışması Erzincan Müftülük Mescidinde yapıldı.

Erzincan İl Müftü Vekili Serdar Buğday, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlahiyat Fak. Öğretim görevlilerinden İsmail Hakkı Sezgin, Din Hizmetleri Uzmanı Ahmet Durmuş, İl Vaizi Aydın Öçalan, İl Vaizi Servet Tiryaki'nin jüri olarak görev yaptığı yarışmada;

1. Burhan Eser/ Müezzin-Kayyım, 2. Suat Meral/ İmam-Hatip ve 3'ncü Ahmet Garip/ Müezzin-Kayyım oldu.

Yarışmacılardan Burhan Eser Müezzin-Kayyım 31 Temmuz 2021 günü Erzurum'da yapılacak olan Ezanı Güzel Okuma Bölge yarışmasında Erzincan'ı temsil edecek. Yarışmacılar, yarışma sonunda kitap ödülüyle taltif edildiler. - ERZİNCAN

Erzincan'da Ezanı Güzel Okuma yarışması yapıldı
Erzincan'da Ezanı Güzel Okuma yarışması yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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