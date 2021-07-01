Erzincan'da evrakta sahtecilik yaptıkları iddiasıyla 6 Afgan'ın hesaplarındaki para donduruldu
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Erzincan'da evrakta sahtecilik yaptıkları iddiasıyla 6 Afgan'ın hesaplarındaki para donduruldu

Erzincan'da evrakta sahtecilik yaptıkları iddiasıyla 6 Afgan'ın hesaplarındaki para donduruldu
Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan'da evrakta sahtecilik yaptıkları öne sürülen 6 Afganistan uyruklunun hesaplarındaki 14 milyon 838 bin liranın dondurulduğu bildirildi.

Erzincan'da evrakta sahtecilik yaptıkları öne sürülen 6 Afganistan uyruklunun hesaplarındaki 14 milyon 838 bin liranın dondurulduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" ve "resmi evrakta sahtecilik" suçlarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Afganistan uyruklu A.B, D.B, G.A.D, G.N.B, K.M.C. ve M.H.M'nin hesap hareketlerinin incelenmesi amacıyla ilgili birimlerle koordinasyon kuruldu. Şüphelilere ait 4 dizüstü bilgisayar, 1 yazıcı, 7 cep telefonu, yurda kaçak yollarla girdiği değerlendirilen 7 bin 93 kilogram pirinç, 86,7 kilogram çay ve 69 elektronik aksesuara da el konuldu.

Zanlıların suçtan elde ettikleri değerlendirilen, banka hesaplarındaki gelen giden transferler arasındaki fark olan 14 milyon 838 bin lira ise donduruldu.

Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Erzincan'da evrakta sahtecilik yaptıkları iddiasıyla 6 Afgan'ın hesaplarındaki para donduruldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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