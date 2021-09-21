Erzincan'da evinin çatısında esrar yetiştiren 1 kişi tutuklandı

Operasyonda 4 bin gram uyuşturucu ve 4 kök Skunk bitkisi ele geçirildi

ERZİNCAN - Erzincan'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 bin 32 gram kubar, 6 gram kenevir tohumu ve 4 kök Skunk bitkisi ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Erzincan ili Merkez ilçesine bağlı bir köyde ikamet eden G.A. isimli şahsın ev içerisinde yasadışı kenevir ekimi yaparak, esrar elde ettiği tespit edildi.

18 Eylül tarihinde şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde; ev içerisinde muhtelif yerlerde poşetler içerisinde toplam 4 bin 32 gram kubar esrar maddesi ile birlikte kavanoz içerisinde 6 gram kenevir tohumu, evin çatı katında özel olarak hazırlanan düzenek içerisine ekilmiş vaziyette 4 kök Skunk bitkisi ele geçirildi.

Olayın şüphelisi G.A isimli şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan açıklamada uyuşturucu ile mücadele kapsamında, vatandaşların huzur ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması amacıyla Erzincan'da uyuşturucu madde kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.