Erzincan'da ev yangını - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzincan'da ev yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Erzincan'da ev yangını

Erzincan'da bir evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle fazla büyümeden kontrol altına alındı.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Erzincan'da bir evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Olay, bugün saat 12. 15 sıralarında Erzincan merkez Fatih Mahallesi 722 sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Emine Kaymaz'ın kiracı olarak oturduğu evde henüz bilinmeyen nedenden ötürü yangın çıktı. Evin salonunda başlayan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın yarım saatlik bir çalışma sonucu kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

Yangında evin salonunda bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi. - ERZİNCAN

Evde mahsur kalan iki kardeşi yanmaktan komşuları kurtardı

Evde mahsur kalan iki kardeşi yanmaktan komşuları kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title