Erzincan'da ev eşyası taşıyan kamyon yan yattı - Haberler
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Erzincan'da ev eşyası taşıyan kamyon yan yattı

AA / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel
Erzincan'da ev eşyası taşıyan kamyon yan yattı

Erzincan'da ev eşyası taşıyan kamyon, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda yan yattı.

AKYAZI, SAKARYA (AA) - Erzincan'da ev eşyası taşıyan kamyon, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda yan yattı.

Erzurum'un Aşkale ilçesinden kent merkezine ev eşyası taşıyan Y.Ç. idaresindeki 34 UHB 36 plakalı kamyon, Erzincan-Erzurum kara yolunun Akyazı Mahallesi Kavşağı'nda sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

Kaza sonrası bölgeye polis ekipleri ve ambulanslar sevk edildi. Kazada kamyonda bulunan aynı aileden 4'ü çocuk 6 kişi tedbir amaçlı ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen aile taburcu edildi.

Erzincan'da ev eşyası taşıyan kamyon yan yattı

Erzincan'da ev eşyası taşıyan kamyon yan yattı

Erzincan'da ev eşyası taşıyan kamyon yan yattı

Erzincan'da ev eşyası taşıyan kamyon yan yattı

AA / Kemal Özdemir - Son Dakika Haberleri
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Haber: Erzincan'da ev eşyası taşıyan kamyon yan yattı - Haberler
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