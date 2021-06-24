Erzincan'da etkili hutbe okuma yarışması yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erzincan'da etkili hutbe okuma yarışması yapıldı

Erzincan'da etkili hutbe okuma yarışması yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

2021 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl personel arasında düzenlenen etkili hutbe okuma yarışması müftülük mescidinde yapıldı.

2021 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl personel arasında düzenlenen etkili hutbe okuma yarışması müftülük mescidinde yapıldı.

Erzincan İl Müftü Vekili Serdar Buğday'ın başkanlığında ve oluşturulan jüri üyeleri nezaretinde yapılan yarışma neticesinde; birinci Abdulbaki Asal/ Vekil İmam-Hatip, Ebubekir İncesu/ İmam-Hatip ve üçüncü Bilal Çetin/ İmam-Hatip oldu.

Yarışmacılardan Vekil İmam Hatip Abdulbaki Asal, 01 Ağustos 2021 günü Erzincan'da yapılacak olan etkili hutbe sunumu bölge yarışmasında ili temsil edecek.

Yarışmacılar, yarışma sonunda kitap ödülüyle taltif edildi. - ERZİNCAN

Erzincan'da etkili hutbe okuma yarışması yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Vladimir Putin Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emel Sayın Tolga Yüce Merve Dizdar Selçuk Tekay
Spor Ozan Tufan Sergen Yalçın Merih Demiral Çağlar Söyüncü Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Erzincan'da etkili hutbe okuma yarışması yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 09:55:18. #1.16#

title