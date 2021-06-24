Erzincan'da etkili hutbe okuma yarışması yapıldı

2021 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl personel arasında düzenlenen etkili hutbe okuma yarışması müftülük mescidinde yapıldı.

2021 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl personel arasında düzenlenen etkili hutbe okuma yarışması müftülük mescidinde yapıldı.

Erzincan İl Müftü Vekili Serdar Buğday'ın başkanlığında ve oluşturulan jüri üyeleri nezaretinde yapılan yarışma neticesinde; birinci Abdulbaki Asal/ Vekil İmam-Hatip, Ebubekir İncesu/ İmam-Hatip ve üçüncü Bilal Çetin/ İmam-Hatip oldu.

Yarışmacılardan Vekil İmam Hatip Abdulbaki Asal, 01 Ağustos 2021 günü Erzincan'da yapılacak olan etkili hutbe sunumu bölge yarışmasında ili temsil edecek.

Yarışmacılar, yarışma sonunda kitap ödülüyle taltif edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı