Erzincan'da Esnaftan Dolar Tepkisi

Erzincan'da esnaflar Türk Lirası'na destek vermek amacıyla çeşitli kampanyalar düzenledi.

Alparslan Türkeş İş Merkezi'nde, cep telefonu ve malzemesi satan Adem Atasever isimli esnaf, doların yükselişine tepki göstermek ve Türk Lirası'na destek vermek için 100 dolar bozdurup fişini getirene cep telefonu kulaklığı, şarj aleti, kırılmaz cam filmi gibi çeşitli seçeneklerle hediyeler veriyor.

Atasever, gazetecilere yaptığı açıklamada bozdurduğu doların fişini gösteren müşterilerine cep telefonu ile ilgili bazı hediyelerinin olduğunu belirterek; "Başkanımızın açıklamasını televizyonlardan duyduğumuz kadarıyla böyle bir kampanya yapmaya karar verdik. Bir nebze de olsa insanlarımızı bilinçlendirmek, insanlarımızı yöneltmek için bizim de bir tuzumuz olsun. Böyle bir kampanya başlattık. Makbuzlarını getirenler ve hediyelerini alanlar oluyor. Kampanyamız yine devam ediyor. Devam da edecek."

Doları bozdurarak cep telefonu şarj aleti hediyesini alan Tamer Şimşek, "Devletimizi destek amaçlı birikmiş bir miktar dolarım vardı, bozdurdum. İş merkezinde de Adem Atasever'in yapmış olduğu kampanyayı gördüm. Makbuzumuzu getirdim. Hediyemizi alacağız inşallah." diye konuştu.