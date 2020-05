Erzincan'da engelliler unutulmadı Erzincan'da Engelliler Haftası kapsamında engelli vatandaşlar korona virüs tedbirleri alınarak ziyaret edildi.

10 - 16 Mayıs Engelliler Haftasında Covid- 19 salgını nedeniyle bu yıl açık alanlarda, salonlarda etkinlikler düzenlenmezken Erzincan Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muammer Doğan ve beraberindekiler kentte bulunan engelliler ve ailelerini ziyaret etti.

Engelli vatandaşlara hediyeler takdim edilerek talep ve istekleri dinlendi.

Erzincan Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muammer Doğan, "Hepimiz yetenek ve yeterliliklerimizle farklı insanlarız. Çünkü can aynı candır ve kutsaldır, onda kusur aranmaz. Toplum olarak geleneksel yaklaşımımızda engelliler; zayıf ve muhtaç kişiler olarak algılanmışlar ve onlara yönelik bakışlarımıza hep merhamet, acıma duygusu hakim olmuştur. Ancak günümüzde engellilerin toplumun her alanında etkin katılım gösterebileceği, engelsiz bireylerden ayrılmalarını gerektirecek bir durumun olmadığı daha içtenlikle anlaşılmaktadır. Bu zihinsel dönüşüm son yıllarda Türkiye'de engellilere yönelik sosyal politikaları yaygınlaştırmıştır. Bu bağlamda, engellilerin toplumsal yaşama katılımda fırsat eşitliğine vurgu yapan politikalara öncelik verilmesi; devletimizin ve bu anlamda aktif politikalar yürütmekte olan Bakanlığımızın öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına insan odaklı ve hak temelli bir anlayışla kalıcı çözümler üretebilmek, hayata küsmeden pozitif bakabilmeleri, toplumsal hayat içerisinde yer almaları, belki de en önemlisi kendilerini gerçekleştirebilmeleri temel hedefimizdir. Son yıllarda yapılan birçok yasal düzenlemeler ile çok ciddi bir paradigma değişimi yaşanmış; engelli hakları konusunda ciddi iyileştirmeler olmuş ve engellilerin hayatın her alanına etkin katılımı kolaylaştırmıştır. Bu doğrultuda her yıl daha aktif bir süreç yürütülerek; engelli çocuklarımızın eğitimlerine destek olunmakta; engelli vatandaşlarımızın sağlık, bakım, koruma hizmetlerinin sağlanması adına resmi ve özel bakım merkezleri açılmakta, buralarda engellilerimizin ihtiyaçları karşılanırken toplumsal hayata katılımlarına da destek olunmaktadır." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA