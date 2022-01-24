Erzincan'da engelli ve hamile kamu çalışanlarına uygulanan idari izin uzatıldı

Erzincan'da, olumsuz hava koşulları sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personele uygulanan idari izin 29 Ocak'a kadar uzatıldı.

Erzincan'da, olumsuz hava koşulları sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personele uygulanan idari izin 29 Ocak'a kadar uzatıldı.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin 25 Ocak'a kadar sürecek idari iznin 29 Ocak tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

Makas, ayrıca halk eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 29 Ocak'a kadar eğitim faaliyetlerine ara verildiğini bildirdi.