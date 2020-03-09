Erzincan'da emniyet personeline yangın eğitimi verildi
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İtfaiye

Erzincan'da emniyet personeline yangın eğitimi verildi

Erzincan'da emniyet personeline yangın eğitimi verildi Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından, emniyet mensuplarına yangın eğitimi verildi.

09.03.2020 09:24 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:25
Erzincan'da emniyet personeline yangın eğitimi verildi

Erzincan'da emniyet personeline yangın eğitimi verildi

ERZİNCAN - Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından, emniyet mensuplarına yangın eğitimi verildi. Uygulamalı olarak verilen eğitimde emniyet personelleri yangın tüpleri ile yangına müdahalede bulundu.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan 88 personele İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulamalı ve teorik olarak yangın eğitimi verildi. Emniyet bahçesinde bir araya gelen ekiplere ilk önce itfaiye eri tarafından yanma ve yangın bilgisi, yangın çeşitleri, yangın söndürme ile yönetmeleri, yangından korunma tedbirleri anlatıldı. Teorik bilgilerin ardından yakılan ateşe emniyet personelleri yangın tüpü ile müdahale ederek yangını söndürmeye çalıştı. Emniyet personellerinin gayretli çabası ile yangın söndürüldü.

Katı ve sıvı yangınlarda teorik ve uygulamalı olarak tecrübe edinen emniyet personelleri olası bir yangına müdahale etme konusunda da bilgi sahibi oldu.

Erzincan'da emniyet personeline yangın eğitimi verildi

Kaynak: İHA

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Erzincan'da emniyet personeline yangın eğitimi verildi

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