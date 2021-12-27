Erzincan'da ekmeğin gramajı düştü, fiyat aynı kaldı - Haberler Ekonomi
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Erzincan'da ekmeğin gramajı düştü, fiyat aynı kaldı

Erzincan'da ekmeğin gramajı düştü, fiyat aynı kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Erzincan'da 2,50 TL'den satılan 230 gram ekmeğin gramajı 200'e düşürülürken, fiyatlarda değişme yapılmadı.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da 2,50 TL'den satılan 230 gram ekmeğin gramajı 200'e düşürülürken, fiyatlarda değişme yapılmadı.

Erzincan'da geçtiğimiz ayda 230 gram ekmeğin fiyatı zamlanarak 2,50 TL olmuştu. Fırıncılar Odası'nın talebi doğrultusunda ekmeğin fiyatına 50 kuruş zam yapılmasından 1 ay sonra 230 gram olan ekmekten 30 gram eksiltilerek 200 grama düşürüldü. Gerçekleştirilen yeni tarifeye göre Erzincan'da 200 gram ekmek 2,5 TL'den satılacak.

Öte yandan, Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Fırıncılar Odası tarafından yeni ekmeğin gram ve fiyat tarifesi fırıncılara dağıtıldı. - ERZİNCAN

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