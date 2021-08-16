Erzincan'da ekipler caminin dış kaplamasına sıkışan yavru kedi için seferber oldu
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Erzincan'da ekipler caminin dış kaplamasına sıkışan yavru kedi için seferber oldu

Erzincan'da ekipler caminin dış kaplamasına sıkışan yavru kedi için seferber oldu
Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya - Haberler | Kültür Sanat

Erzincan'ın Yoğurtlu Mahallesi'ndeki caminin dış kaplamasına sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Erzincan'ın Yoğurtlu Mahallesi'ndeki caminin dış kaplamasına sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, itfaiye ekipleri, Şehit Cengiz Topel Camisi'nin dış kaplamasına yavru bir kedinin sıkıştığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye giden ekipler, caminin duvarı ile dış yüzey kaplaması arasında sıkışan yavru kediyi uzun uğraşlar sonucu kurtardı.

Vatandaşlar, yavru kediyi kurtarmak için yoğun çaba gösteren itfaiye personeline teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya

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