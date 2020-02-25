Erzincan'da eğitime kar engeli
Haberler » Güncel » Erzincan'da eğitime kar engeli - Haber

Erzincan'da eğitime kar engeli

Erzincan'ın Otlukbeli ile Çayırlı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

25.02.2020 11:02 | Son Güncelleme: 25.02.2020 11:02
Erzincan'da eğitime kar engeli

'ın ile ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.


İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının devam ettiği belirtildi.


Kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği ifade edilen açıklamada, Otlukbeli ilçesinde okulların bir gün tatil edildiği kaydedildi.

Çayırlı ilçesinde ise olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiği aktarıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler