Erzincan'da eğitime kar engeli
Erzincan'ın Otlukbeli ile Çayırlı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Erzincan'ın Otlukbeli ile Çayırlı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının devam ettiği belirtildi.
Kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği ifade edilen açıklamada, Otlukbeli ilçesinde okulların bir gün tatil edildiği kaydedildi.
Çayırlı ilçesinde ise olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiği aktarıldı.