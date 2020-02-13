Erzincan'da eğitime kar engeli
Haberler » Güncel » Erzincan'da eğitime kar engeli - Haber

Erzincan'da eğitime kar engeli

Erzincan il genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

13.02.2020 21:30 | Son Güncelleme: 13.02.2020 21:30
Erzincan'da eğitime kar engeli

il genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Vali Ali Arslantaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte yoğun kar yağışının etkili olduğunu, olumsuz hava koşullarının yarın da etkisini sürdürmesinin beklendiğini belirtti.


Arslantaş, kar ve yollarda oluşabilecek buzlanmadan dolayı öğrenciler ile vatandaşların mağduriyet yaşamaması için il genelinde yarın eğitime ara verildiğini kaydetti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler