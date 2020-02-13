Erzincan'da eğitime kar engeli

13.02.2020 21:30 | Son Güncelleme: 13.02.2020 21:30

Erzincan il genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Vali Ali Arslantaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte yoğun kar yağışının etkili olduğunu, olumsuz hava koşullarının yarın da etkisini sürdürmesinin beklendiğini belirtti.



Arslantaş, kar ve yollarda oluşabilecek buzlanmadan dolayı öğrenciler ile vatandaşların mağduriyet yaşamaması için il genelinde yarın eğitime ara verildiğini kaydetti.

Kaynak: AA