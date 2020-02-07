Erzincan'da eğitime kar engeli
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Erzincan'da eğitime kar engeli

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle okullarına taşımalı olarak gelen öğrenciler için eğitime bir gün ara verildi.

07.02.2020 08:54 | Son Güncelleme: 07.02.2020 08:54
Erzincan'da eğitime kar engeli

'ın ilçesinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle okullarına taşımalı olarak gelen öğrenciler için eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ve mağduriyet meydana gelmemesi amacıyla Refahiye ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için okulların bugün tatil edildiği bildirildi.

Kaynak: AA
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