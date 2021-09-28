Erzincan'da düzensiz göçmenlerin yurda girişini organize eden 3 zanlı tutuklandı - Haberler
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Erzincan'da düzensiz göçmenlerin yurda girişini organize eden 3 zanlı tutuklandı

AA / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel
Erzincan'da düzensiz göçmenlerin yurda girişini organize eden 3 zanlı tutuklandı

Erzincan'da 4 düzensiz göçmenin yurda yasa dışı yollarla girişini organize ettiği belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da 4 düzensiz göçmenin yurda yasa dışı yollarla girişini organize ettiği belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktası başlattıkları çalışmalarda 2 ayrı otomobili durdurdu.

Van'dan İstanbul'a gitmek üzere yola çıktığı belirlenen araçlarda, yasal olmayan yollarla yurda girdikleri anlaşılan 4 Afganistan uyruklu yakalandı.

Aynı araçlarda bulunan ve düzensiz göçmenlerin yurda kaçak girişlerini organize ettikleri öne sürülen S.B, G.K, T.E, A.K. ve M.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.B, G.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer 3 şüpheli ise çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kimlik tespiti için bir spor salonuna götürülen düzensiz göçmenlerin ise işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

AA / Kemal Özdemir - Son Dakika Haberleri
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Haber: Erzincan'da düzensiz göçmenlerin yurda girişini organize eden 3 zanlı tutuklandı - Haberler
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