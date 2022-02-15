Erzincan'da düzenlenen Snowboard Alpine 2. Etap Yarışları sona erdi - Haberler
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Erzincan'da düzenlenen Snowboard Alpine 2. Etap Yarışları sona erdi

AA, Barış Yalçınkaya - Spor
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Erzincan'da düzenlenen Snowboard Alpine 2. Etap Yarışları sona erdi

Türkiye Kayak Federasyonunun (TKF) faaliyet programında yer alan Snowboard Alpine 2. Etap Yarışları, Erzincan'da sona erdi.

ERZİNCAN (AA) - Türkiye Kayak Federasyonunun (TKF) faaliyet programında yer alan Snowboard Alpine 2. Etap Yarışları, Erzincan'da sona erdi.

Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde 11-15 Şubat arasında düzenlenen yarışlara, Türkiye'nin çeşitli illerinden 239 sporcu katıldı.

Son gününde de çekişmeli geçen yarışlarda, dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Yarışlarda dereceye giren sporcular şöyle:

11 Yaş Altı Kızlar:

1. Nehir Uçanlar,

2. Damla Süloğlu,

3. Zeynep Nisa Yerebasmaz

11 Yaş Altı Erkekler:

1. Cem bora Balkan,

2. Cafer Ediz Cingöz,

3. Adnan Esat Yıldırım

13 Yaş Altı Kızlar:

1. Mira Tunca,

2. Ennur Kardelen Çakır,

3. Naz Çepni

13 Yaş Altı Erkekler:

1. Efe İldeş,

2. Ömer Faruk Deliktaş,

3. Arda Kuçbay

15 Yaş Altı Kızlar:

1. Naz Avşar,

2. Azra Acar,

3. Aysima Kılıç

15 Yaş Altı Erkekler:

1. Mert Yıldırım,

2. Ali Kuçbay,

3. Çınar Sınmaz

Artı 15 kadınlar:

1. Nisa Özsoy,

2. Selin Gülce Güler,

3. Aydan Karakulak

Artı 15 erkekler;

1. Uğur Koçak,

2. Ömer Faruk Keleşoğlu,

3. Yavuz Dumlu

Erzincan'da düzenlenen Snowboard Alpine 2. Etap Yarışları sona erdi

Erzincan'da düzenlenen Snowboard Alpine 2. Etap Yarışları sona erdi

Erzincan'da düzenlenen Snowboard Alpine 2. Etap Yarışları sona erdi

Erzincan'da düzenlenen Snowboard Alpine 2. Etap Yarışları sona erdi

Toros Dağları, Kayak Merkezi, Erzincan, Türkiye, Spor, Haberler

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