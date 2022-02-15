Erzincan'da düzenlenen Snowboard Alpine 2. Etap Yarışları sona erdi
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Türkiye Kayak Federasyonunun (TKF) faaliyet programında yer alan Snowboard Alpine 2. Etap Yarışları, Erzincan'da sona erdi.
ERZİNCAN (AA) - Türkiye Kayak Federasyonunun (TKF) faaliyet programında yer alan Snowboard Alpine 2. Etap Yarışları, Erzincan'da sona erdi.
Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde 11-15 Şubat arasında düzenlenen yarışlara, Türkiye'nin çeşitli illerinden 239 sporcu katıldı.
Son gününde de çekişmeli geçen yarışlarda, dereceye giren sporculara madalyaları verildi.
Yarışlarda dereceye giren sporcular şöyle:
11 Yaş Altı Kızlar:
1. Nehir Uçanlar,
2. Damla Süloğlu,
3. Zeynep Nisa Yerebasmaz
11 Yaş Altı Erkekler:
1. Cem bora Balkan,
2. Cafer Ediz Cingöz,
3. Adnan Esat Yıldırım
13 Yaş Altı Kızlar:
1. Mira Tunca,
2. Ennur Kardelen Çakır,
3. Naz Çepni
13 Yaş Altı Erkekler:
1. Efe İldeş,
2. Ömer Faruk Deliktaş,
3. Arda Kuçbay
15 Yaş Altı Kızlar:
1. Naz Avşar,
2. Azra Acar,
3. Aysima Kılıç
15 Yaş Altı Erkekler:
1. Mert Yıldırım,
2. Ali Kuçbay,
3. Çınar Sınmaz
Artı 15 kadınlar:
1. Nisa Özsoy,
2. Selin Gülce Güler,
3. Aydan Karakulak
Artı 15 erkekler;
1. Uğur Koçak,
2. Ömer Faruk Keleşoğlu,
3. Yavuz Dumlu