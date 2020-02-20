Erzincan'da düzenlenen Snowboard 2. Etap Yarışları sona erdi

20.02.2020 14:56 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:56

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) tarafından düzenlenen Snowboard 2. Etap Yarışları, Erzincan'da tamamlandı.

Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde düzenlenen organizasyona, Türkiye'nin çeşitli illerinden yaklaşık 140 sporcu katıldı.

Oldukça çekişmeli geçen yarışlarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

TKF İl Temsilcisi Bülent Demirel, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Dereceye giren sporcuları tebrik eden Demirel, "Ergan Dağı'nda şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz 4 farklı organizasyonu kazasız belasız tamamladık. Adeta yarış memleketi olduk. Ergan Dağı'nda hava ve pistler çok güzel. Gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya çalıştık. İnşallah bundan sonra uluslararası organizasyonlara da ev sahipliği yaparız. Tüm Türkiye'yi Ergan Dağı Kayak Merkezi'ne bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yarışlarda dereceye giren sporcular şöyle:

- 15 yaş altı kızlar:

1- Miray Özsoy (Kayseri)

2- Sedanur Gürbüz (Kayseri)

3- Nesibe Yağmur Şengül (Kayseri)

15 yaş altı erkekler:

1- Efe Yücedal ( Kocaeli)

2- Enes Perçemkaya (Isparta)

3 - Ömer Faruk Keleşoğlu (Erzurum)

-13 yaş altı kızlar:

1- Naz Avşar (Kocaeli)

2- Azra Acar (Erzincan)

3- Aysima Kılıç (Kayseri)

13 Yaş altı erkekler:

1- Mert Derviş Yıldırım (Erzurum)

2- Çınar Sınmaz (Bursa)

3- Ali Kuçbay (Kocaeli)

11 yaş altı kızlar:

1- Mira Tunca (Kocaeli)

2- Ennur Kardelen Çakır (Kayseri)

3- Naz Çepni (İstanbul)

11 yaş altı erkekler:

1- Arda Kuçbay (Kocaeli)

2- Ömer Faruk Deliktaş (Kayseri)

3- Ali Murteza Özbebit (Kayseri)

Kaynak: AA