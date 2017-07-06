Erzincan'da "Duman-1" Operasyonu

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, yasa dışı tütün mamulleri ticaretiyle mücadele kapsamında ülke genelinde gerçekleştirilen "Duman-1" operasyonu düzenledi.



Erzincan Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından il genelinde tütün mamullerinin yasa dışı ticaretiyle mücadele amacıyla operasyon gerçekleştirildi.



Ekipler, 23 iş yerinde yaptıkları eş zamanlı operasyon kapsamında, toplam 31 bin 200 adet içi tütünle doldurulmuş satışa hazır makaron, 85 paket kaçak puro tütünü ile 5 bin 281 paket kaçak sigara ele geçirdi.



Ele geçirilen malzemelere el koyan ekipler, 11 iş yerine adli ve idari işlem uyguladı.