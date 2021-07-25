Erzincan'da drift yaptığı belirlenen sürücüye 6 bin 700 lira ceza
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Erzincan'da drift yaptığı belirlenen sürücüye 6 bin 700 lira ceza

Erzincan'da drift yaptığı belirlenen sürücüye 6 bin 700 lira ceza
Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan'da drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edilen sürücüye 6 bin 700 lira para cezası kesildi.

Erzincan'da drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edilen sürücüye 6 bin 700 lira para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir araç sürücüsünün Çukurkuyu Mahallesi Termo Petrol önünde yabancı plakalı araçla drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı üzerine bölgede çalışma başlattı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, plakasını belirledikleri aracın sürücüsü V.E'yi yakaladı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanununca drift yapmaktan 6 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.

Ekipler, aracı 60 gün aracı trafikten men etti, sürücünün ehliyetine de 2 ay süreyle el koydu.

Erzincan'da drift yaptığı belirlenen sürücüye 6 bin 700 lira ceza
Erzincan'da drift yaptığı belirlenen sürücüye 6 bin 700 lira ceza

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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