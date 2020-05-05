Erzincan'da doğadan topladıkları mantarları yiyen çift zehirlendi
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Erzincan'da doğadan topladıkları mantarları yiyen çift zehirlendi

Erzincan'da doğadan topladıkları mantarları yiyen çift zehirlendi
05.05.2020 09:46 | Son Güncelleme: 05.05.2020 09:46

Erzincan'da doğadan topladıkları mantarları yemek yapıp yiyen karı koca zehirlenerek hastanelik oldu.

Erzincan'da doğadan topladıkları mantarları yemek yapıp yiyen karı koca zehirlenerek hastanelik oldu.

Erzincan il merkezine 15 kilometre mesafedeki Soğukoluk Köyünde dağdan topladıkları mantarları yiyen Harun ve Zehra Üstün çifti bir süre sonra rahatsızlandı. Mantardan zehirlendikleri anlaşılan Üstün çifti ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan çiftin midesi yıkanarak hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

"Mantar uyarısı: Sakın böyle tüketmeyin"

Doğada yetişen mantarların tüketimine bağlı zehirlenme vakalarında bahar ayıyla birlikte artış yaşandığını belirten uzmanlar halkı uyardı.

Ormanlık bölgelerde ağaç diplerinde yetişen mantarlar, kırsal mahallerde yaşayanlar tarafından toplanarak şehir merkezlerinde satışa sunuluyor. Kilosunun 20 ila 30 liradan satılan mantarlar ilgi görüyor ancak zaman zaman mantar zehirlenmelerine de yol açabiliyor.

Sağlık yetkilileri, doğada yetişen mantarlar konusunda halkın yeterli bilgiye sahip olmadığını belirtti. Havaların ılıman gitmesiyle birçok mantar türünün doğada bol olduğunu anlatan yetkililer, şunları söyledi:

"Özellikle ilkbaharda çıkmaya başlayan ve bu sene havaların da ılıman gitmesiyle ülkemizde farklı isimlerle tanınan mantarlar doğada bol miktarda görülmeye başlandı. Bu mantarlar halkımız tarafından yaygın olarak toplanmakta ve sevilerek tüketilmektedir. Fakat bu mantarların diğer mantar türleri ile karıştırılmaları sebebiyle vatandaşlarımız zehirlenmekte, hatta hayatlarını kaybetmekteler. Bu tür zehirlenmeler, hep bilinçsizce veya kulaktan dolma bilgilerle mantar toplanması nedeniyle olmaktadır. Zehirli mantarı kurtlar yemez, kaynatmak zehir yapısını bozar gibi kulaktan dolma yanlış bilgiler var. Evet bazı mantarlar için bu geçerlidir ama halk arasında 'köy göçüren' veya 'ölüm meleği' olarak bilinen bilimsel adı 'amanita phalloides' olan mantarı kaynatmanız zehir yapısına hiçbir zarar vermez. Siz siz olun bilmediğiniz doğa mantarını tüketmeyin. Kültür mantarlarını tercih ediniz, bütün mantarlar yenir ama bazıları sadece bir kez yenir. Mantarların elbette doğru eller tarafından toplandığında tüketilmesini tavsiye ediyoruz ancak güvenmediğiniz tanımadığınız hatta o yörede hiç görmediğiniz kişilerden asla doğa mantarı almanızı tavsiye etmiyoruz." - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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