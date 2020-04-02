Erzincan'da din görevlilerinden "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek Memur-Sen'e bağlı Diyanet-Sen Erzincan Şube Başkanı Zakir Yıldız, Erzincan'da din görevlilerinin, her ay maaşlarından, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganı ile başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yapacaklarını bildirdi.

Memur-Sen'e bağlı Diyanet-Sen Erzincan Şube Başkanı Zakir Yıldız, Erzincan'da din görevlilerinin, her ay maaşlarından, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganı ile başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yapacaklarını bildirdi.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, din görevlilerinin "Vefa Sosyal Destek Grubu" bünyesinde görev alarak hasta, yaşlı ve yardıma muhtaç ailelere yapılan yardımlarla takdir topladıklarını belirtti.

Din görevlilerinin, bu zor süreçte de devletin yanında, milletin hizmetinde olduklarına vurgu yapan Yıldız, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na da kayıtsız kalmadıklarını aktardı.

Büyük bir imtihandan geçildiğini vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Dün olduğu gibi inşallah bugün de bu zor süreci hep beraber Yüce Rabbimize olan inancımızla, yarınlarımızdan umutlarımızı kesmeden ülkemize ve milletimize olan sadakatimizle aşacağız Din görevlileri olarak nisan ayı itibarıyla süreç sona erinceye kadar her ay kendi maaşlarımızdan kampanyaya bağışta bulunacağız. Bu kadirşinas fedakarlıklarından dolayı tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA