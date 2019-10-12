Erzincan'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Erzincan'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Erzincan'da devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

12.10.2019 20:18
Erzincan'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Erzincan'da devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Talat Karçiçeği (49) yönetimindeki 24 DR 957 plakalı motosiklet, Soğukoluk ile Değirmenli köyleri arasındaki kara yolunda devrildi.

Sürücü kaza yerinde hayatını kaybetti.


Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Karçiçeği'nin cenazesi, otopsi için Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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