Erzincan'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Erzincan'da devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Erzincan'da devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Talat Karçiçeği (49) yönetimindeki 24 DR 957 plakalı motosiklet, Soğukoluk ile Değirmenli köyleri arasındaki kara yolunda devrildi.
Sürücü kaza yerinde hayatını kaybetti.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Karçiçeği'nin cenazesi, otopsi için Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.